СМИ: 20 ведущих ученых-инженеров Китая скончались после отмены антиковидных мер

По данным издания, смерти 20 ведущих инженеров и исследователей подтверждены за период с 15 декабря по 4 января, отмечает RT.

Эти цифры превышают среднегодовой уровень смертности от коронавируса, который составляет 16 человек, пишет Газета.ru.

С начала декабря 2022 года власти Китая начали постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19. В стране в течение трех лет действовали наиболее строгие меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.





