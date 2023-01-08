СМИ: 20 ведущих ученых-инженеров Китая скончались после отмены антиковидных мер
В Китае на фоне отмены в КНР антиковидных ограничений погибли от COVID-19 порядка 20 членов Инженерной академии Китая (CAE). Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, смерти 20 ведущих инженеров и исследователей подтверждены за период с 15 декабря по 4 января, отмечает RT.
Эти цифры превышают среднегодовой уровень смертности от коронавируса, который составляет 16 человек, пишет Газета.ru.
С начала декабря 2022 года власти Китая начали постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19. В стране в течение трех лет действовали наиболее строгие меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
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