Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса
Десятки различных штаммов COOVID-19 циркулируют в России, которые сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, им необходимо уже придумать новую греческую букву. «Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать», — отметил эксперт.
Циркулирующие сейчас штаммы — это уже гибриды, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, подчеркнул ученый.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен», по состоянию на 6 января в России не выявлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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