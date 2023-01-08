Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса

Десятки различных штаммов COOVID-19 циркулируют в России, которые сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

СМИ: Китай отменяет карантин для въезжающих из-за границы

По его словам, им необходимо уже придумать новую греческую букву. «Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать», — отметил эксперт.

Циркулирующие сейчас штаммы — это уже гибриды, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, подчеркнул ученый.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен», по состоянию на 6 января в России не выявлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусАлександр Гинцбург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры