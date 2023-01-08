Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса

По его словам, им необходимо уже придумать новую греческую букву. «Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать», — отметил эксперт.

Циркулирующие сейчас штаммы — это уже гибриды, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса, подчеркнул ученый.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен», по состоянию на 6 января в России не выявлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

