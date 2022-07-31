В России госпитализировали 982 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 982 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%», - отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 634 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 498 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 601 719 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 38 человек. Всего умер от заболевания 382 433 человека.
Всего за сутки выздоровело 6 056 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 975 398 человек.
Ранее в распространённом пресс-релизе Роспотребнадзора опровергли возобновление ограничений из-за COVID-19. В настоящее время в России снова вводить ограничения нет необходимости, говорится в документе.
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18,6 млн+12 498 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 056 / сут.
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