В России госпитализировали 982 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%», - отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 634 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 12 498 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 601 719 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 38 человек. Всего умер от заболевания 382 433 человека.

Всего за сутки выздоровело 6 056 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 975 398 человек.

Ранее в распространённом пресс-релизе Роспотребнадзора опровергли возобновление ограничений из-за COVID-19. В настоящее время в России снова вводить ограничения нет необходимости, говорится в документе.

