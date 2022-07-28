В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возвращении противоковидных ограничений

В настоящее время в России снова вводить ограничения, связанные с ростом заболевания COVID-19, нет необходимости. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе Роспотребнадзора.

Как отмечается, все сообщения о введении в РФ антикоронавирусных ограничений не соответствуют действительности.

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«На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России впервые с апреля выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияРоссияРоспотребнадзорКоронавирус
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