В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возвращении противоковидных ограничений

В настоящее время в России снова вводить ограничения, связанные с ростом заболевания COVID-19, нет необходимости. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе Роспотребнадзора.

Как отмечается, все сообщения о введении в РФ антикоронавирусных ограничений не соответствуют действительности.