Главврач больницы: Новый подвид «омикрона» выявлен уже у 7 человек в Москве

Новый подвид штамма-омикрон «кентавр» выявлен у семи человек в Москве, сообщил главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко.

До пятницы, 29 июля «кентавр» был зарегистрирован у пяти заболевших в столице.

«Хотя заболевшие переносят вирус в легкой форме, и госпитализация им не потребовалась, все же стоит помнить, что этот подвид "омикрона" отличается значительными мутациями в генетическом коде шиповидного белка, что делает его более заразным», - написал Вечорко в своём Telegram-канале.

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Он также напомнил, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых людям из групп риска рекомендовано надевать маску в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе остается и ревакцинация - раз в полгода, добавил главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возвращать ковидные ограничения нет необходимости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВирусЗаболеваниеМоскваКоронавирус
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