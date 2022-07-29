Главврач больницы: Новый подвид «омикрона» выявлен уже у 7 человек в Москве

Он также напомнил, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых людям из групп риска рекомендовано надевать маску в общественных местах и использовать антисептические средства. В силе остается и ревакцинация - раз в полгода, добавил главврач столичной больницы №15 им О.М. Филатова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возвращать ковидные ограничения нет необходимости.

