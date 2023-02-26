В России госпитализировали 880 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировано 880 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 26 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 880 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,5%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 775 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 9 574 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 253 137 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 31 человек. Всего умерло от заболевания 396 035 человека.

В течение прошедших суток в стране выздоровели 9 774 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 591 237 человек.

Ранее РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергея Вознесенского сообщил, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости
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