«Тяжелее коронавируса»: Иммунолог призвал ревакцинироваться от кори

Корь снова напомнила о себе россиянам, поскольку прививки, поставленные еще двадцать лет назад, уже не действуют. Об этом НСН заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что в России заболеваемость коронавирусом выросла на 20,3% за неделю, при этом растет и число заражений, и число госпитализаций. Жемчугов назвал гораздо более опасными заболеваниями корь и грипп.

«По ним сейчас обстановка остается очень тяжелой. Если человек вызывает врача с тяжелой простудой, желательно, чтобы у доктора при себе были тесты на коронавирус, на грипп А и на корь. А дальше уже нужно назначать лечение в зависимости от ситуации. Если у человека слабый иммунитет в силу возраста или имеющихся заболеваний, его надо класть в больницу, чтобы рядом был кран с кислородом», — сказал Жемчугов.

Также собеседник НСН оценил вероятность распространения кори по другим регионам.

«Необходимо, чтобы Роспотребнадзор провел исследования коллективного иммунитета к кори. Поскольку в СССР была замечательная вакцинация от кори, мы надолго забыли об этом заболевании. Сейчас его привозят наши гости из ближнего и дальнего зарубежья, к тому же, некоторые люди перестали вакцинироваться, корь напомнила о себе вновь. Сейчас болеют люди, которые не вакцинировались уже лет двадцать. Совет здесь таков — если собираетесь поехать в регион с неблагополучной ситуацией по кори, при этом прошло двадцать лет с тех пор, когда вы в последний раз делали прививку от этой болезни, стоит ревакцинироваться, поскольку болезнь тяжелая и очень серьезная. Тем более это касается всех тех, кому вакцинация положена по календарю прививок. Только так корь можно пресечь», — заключил медик.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что заболеванию корью наиболее подвержены дети и пожилые люди. Об этом сообщило агентство НСН.

