Эксперт: коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ, но расслабляться еще рано

COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергея Вознесенского.

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По его словам, есть надежда на спад заболеваемости к предстоящей весне, однако эксперт призвал не расслабляться. Отмечается, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости ОРВИ. Аналогичная ситуация наблюдается и с коронавирусом.

Вознесенский напомнил, что пока в России от болезни умирают ежедневно десятки человек.

Напомним, за прошедшую неделю в России было выявлено 78,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 30% больше, чем неделей ранее.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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