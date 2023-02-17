Эксперт: коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ, но расслабляться еще рано

По его словам, есть надежда на спад заболеваемости к предстоящей весне, однако эксперт призвал не расслабляться. Отмечается, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости ОРВИ. Аналогичная ситуация наблюдается и с коронавирусом.

Вознесенский напомнил, что пока в России от болезни умирают ежедневно десятки человек.

Напомним, за прошедшую неделю в России было выявлено 78,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 30% больше, чем неделей ранее.

