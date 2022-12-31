В России госпитализировали 831 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализирован 831 россиянин с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В ВОЗ заявили о нехватке антибиотиков

«По состоянию на 31 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 831 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,1%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 956 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 527 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 798 509 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 58 человек. Всего умерло от заболевания 393 712 человека.

За сутки выздоровело 7 515 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 207 802 человека.

Ранее стало известно, что фармхолдинг «Нацимбио» и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) совместно проведут клинические исследования единой вакцины для профилактики коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияЗдоровьеРоссиянеРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры