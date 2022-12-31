В России госпитализировали 831 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 831 россиянин с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 31 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 831 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,1%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 956 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 527 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 798 509 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 58 человек. Всего умерло от заболевания 393 712 человека.
За сутки выздоровело 7 515 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 207 802 человека.
Ранее стало известно, что фармхолдинг «Нацимбио» и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) совместно проведут клинические исследования единой вакцины для профилактики коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- В России госпитализировали 831 человека с коронавирусом за сутки
- Конгрессу предложили спрогнозировать последствия для ВС США в связи с передачей Patriot Украине
- Клишас отреагировал на высказывания Олланда о минских соглашениях
- Путин разрешил российским поставщикам газа принимать оплату долгов иностранных потребителей в валюте
- СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией
- Полянский: возвращение к положению до специальной военной операции нереалистично
- СМИ: Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона
- Сергей Кириенко поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний»
- Полянский заявил об отсутствии правового способа исключения России из ООН
- 31 декабря выйдет новый альбом Бориса Гребенщикова «Песни бардов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru