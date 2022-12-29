Клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа пройдут в России
Фармхолдинг «Нацимбио» и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) совместно проведут клинические исследования единой вакцины для профилактики коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
В сообщении говорится, что достигнутые договорённости предусматривают также производство и коммерциализацию совместно разработанного препарата.
Отмечается, что доклинические исследования вакцина прошла в августе 2022 года, было зафиксировано соответствие международным требованиям уровня безопасности, иммуногенности и протективности.
В «Ростехе» добавили, что препарат содержит разработанные «Нацимбио» компоненты для защиты от четырёх сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент для защиты от коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаи заболевания свиным гриппом зафиксировали во всех регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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