Клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа пройдут в России

Фармхолдинг «Нацимбио» и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) совместно проведут клинические исследования единой вакцины для профилактики коронавируса и гриппа, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

ФСБ: в Забайкалье уничтожили вакцину от коронавируса для пациентов с ВИЧ

В сообщении говорится, что достигнутые договорённости предусматривают также производство и коммерциализацию совместно разработанного препарата.

Отмечается, что доклинические исследования вакцина прошла в августе 2022 года, было зафиксировано соответствие международным требованиям уровня безопасности, иммуногенности и протективности.

В «Ростехе» добавили, что препарат содержит разработанные «Нацимбио» компоненты для защиты от четырёх сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент для защиты от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаи заболевания свиным гриппом зафиксировали во всех регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИсследованиеГриппКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры