Клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа пройдут в России

В сообщении говорится, что достигнутые договорённости предусматривают также производство и коммерциализацию совместно разработанного препарата.

Отмечается, что доклинические исследования вакцина прошла в августе 2022 года, было зафиксировано соответствие международным требованиям уровня безопасности, иммуногенности и протективности.

В «Ростехе» добавили, что препарат содержит разработанные «Нацимбио» компоненты для защиты от четырёх сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент для защиты от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаи заболевания свиным гриппом зафиксировали во всех регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».