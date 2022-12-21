В ВОЗ заявили о нехватке антибиотиков
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о дефиците антибиотиков в мире на фоне роста числа инфекционных заболеваний, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман.
По её словам, нехватку испытывают примерно 80% стран, по которым организация имеет достоверные данные. В бедных или небольших странах о ситуации с наличием антибиотиков известно меньше, отметила Хедман.
«Но вместе с тем, эти государства могут пострадать больше, особенно, если их валюта обесценилась, и им приходится закупать лекарства на открытом рынке», - подчеркнула представитель ВОЗ.
Специалист рассказала, что во время пандемии COVID-19 снижение спроса на антибиотики и серьезная нагрузка на цепочки поставок заставили производителей медикаментов уменьшить объемы производства.
Издание также обращает внимание на то, что некоторые американские и европейские фармацевты жалуются на нехватку обезболивающих препаратов, что связано с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Кроме того, эксперты говорят о дефиците лекарств для лечения туберкулеза и кожных инфекций.
Ранее ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru