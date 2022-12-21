В ВОЗ заявили о нехватке антибиотиков

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о дефиците антибиотиков в мире на фоне роста числа инфекционных заболеваний, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман.

По её словам, нехватку испытывают примерно 80% стран, по которым организация имеет достоверные данные. В бедных или небольших странах о ситуации с наличием антибиотиков известно меньше, отметила Хедман.