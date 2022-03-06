В России госпитализировали 8242 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 6 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 242 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 57 регионах.

Накануне в стране выявили 9 295 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 79 863 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 16 941 656 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 744 человека. Всего умерли от заболевания 356 281 человек.

Всего за сутки выздоровело 149 060 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 14 567 976 человек.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что наиболее частое осложнение после коронавируса – это «туман в мозгу».

«Одно из самых характерных осложнений – "туман в мозгу" - "brain fog". Кроме того - сильная физическая слабость, вялость, "потеря жизненных сил". Часто - расстройства желудочно-кишечного тракта. И характерная для всех вариантов COVID-19, не только для "омикрона" - повышенная свертываемость крови», - отметил он.



