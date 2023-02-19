В России госпитализировали 799 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировано 799 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 19 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,9%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 504 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 14 233 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 166 635 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 36 человек. Всего умерли от заболевания 395 799 человек.

В течение прошедших суток в стране выздоровели 9 316 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 504 809 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса. Об этом пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич сообщил РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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