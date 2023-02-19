В России госпитализировали 799 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 799 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 19 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 504 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 14 233 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 166 635 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 36 человек. Всего умерли от заболевания 395 799 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровели 9 316 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 504 809 человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса. Об этом пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич сообщил РИА Новости.
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Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
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