В России госпитализировали 799 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 19 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,9%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 504 человека с коронавирусом.



За сутки в России выявили 14 233 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 166 635 человек.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 36 человек. Всего умерли от заболевания 395 799 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 9 316 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 504 809 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса. Об этом пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич сообщил РИА Новости.

