Ван И: Китай успешно преодолел эпидемию коронавируса

Китай успешно преодолел эпидемию COVID-19 и готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром, сообщил во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Мюнхене глава канцелярии комиссии по иностранным делам Китая Ван И.

«Иммунитет низкий»: К осени коронавирус может стать сезонным заболеванием

По его словам, стороны могут готовиться к новым встречам лидеров КНР и ЕС, в полной мере использовать диалог на высоком уровне в различных областях, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие до уровня, который существовал до пандемии.

Ранее эксперт заявил, что коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ. Есть надежда на спад заболеваемости к предстоящей весне,

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирусКитай
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