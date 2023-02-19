Ван И: Китай успешно преодолел эпидемию коронавируса

По его словам, стороны могут готовиться к новым встречам лидеров КНР и ЕС, в полной мере использовать диалог на высоком уровне в различных областях, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие до уровня, который существовал до пандемии.

Ранее эксперт заявил, что коронавирус переходит в раздел сезонных ОРВИ. Есть надежда на спад заболеваемости к предстоящей весне,

