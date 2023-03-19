В России госпитализировали 785 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 785 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 19 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 785 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 785 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 333 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 506 199 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 33 человека. Всего умерло от заболевания 396 834 человека.
В течение прошедших суток в стране выздоровело 9 815 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 851 580 человек.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил НСН, что говорить о победе над пандемией COVID-19 рано, так как коронавирус надолго остался с нами.
«Я не очень понимаю, почему можно закрывать этот вопрос, потому что коронавирус теперь надолго останется с нами. Выглядеть он будет так же, как выглядит сегодня. Другое дело, что он теперь не причинит таких тотальных неприятностей и перейдет в разряд аналогов гриппа. При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса. Будем надеяться, что этого не произойдет», — сказал Чепурнов.
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Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
400 тыс.+3 033 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
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