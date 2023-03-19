В России госпитализировали 785 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 19 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 785 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 785 человек с коронавирусом.



За сутки в России выявили 12 333 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 506 199 человек.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 33 человека. Всего умерло от заболевания 396 834 человека.



В течение прошедших суток в стране выздоровело 9 815 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 851 580 человек.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил НСН, что говорить о победе над пандемией COVID-19 рано, так как коронавирус надолго остался с нами.

«Я не очень понимаю, почему можно закрывать этот вопрос, потому что коронавирус теперь надолго останется с нами. Выглядеть он будет так же, как выглядит сегодня. Другое дело, что он теперь не причинит таких тотальных неприятностей и перейдет в разряд аналогов гриппа. При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса. Будем надеяться, что этого не произойдет», — сказал Чепурнов.

