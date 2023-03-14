Вирусологи оценили слова главы ВОЗ о победе над пандемией COVID-19

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменен. Чепурнов не согласился с тем, что коронавирус удалось победить.

«Я не очень понимаю, почему можно закрывать этот вопрос, потому что коронавирус теперь надолго останется с нами. Выглядеть он будет так же, как выглядит сегодня. Другое дело, что он теперь не причинит таких тотальных неприятностей и перейдет в разряд аналогов гриппа. При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса. Будем надеяться, что этого не произойдет», — сказал Чепурнов.

В свою очередь, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко подтвердил слова гендиректора ВОЗ.

«Это мнение специалиста, который работает над этим вопросом. Коронавирус не выпадает из общих законов эпидемиологии, судя по имеющимся сегодня признакам, с его словами можно согласиться. Но это вовсе не значит, что нужно отменить меры безопасности. Их действие должно продолжаться, поскольку ситуация в разных странах мира остается достаточно непростой», — подчеркнул Онищенко.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что учет вакцинированных соотечественников важен не только для подсчета коллективного иммунитета, но и для понимания ситуации с вакцинацией.

