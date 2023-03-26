В России госпитализировали 778 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 778 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 26 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 778 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 373 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 10 940 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 586 210 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 32 человека. Всего умерло от заболевания 397 078 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровело 9 899 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 938 293 человека.
Ранее, как сообщила НСН, коронавирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде.
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Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru