В России госпитализировали 778 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 26 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 778 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,3%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 373 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 10 940 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 586 210 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 32 человека. Всего умерло от заболевания 397 078 человек.

В течение прошедших суток в стране выздоровело 9 899 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 938 293 человека.

Ранее, как сообщила НСН, коронавирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде.

