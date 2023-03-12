В России госпитализировали 758 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировано 758 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 12 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 758 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,4%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 594 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 11 985 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 423 093 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человека. Всего умерли от заболевания 396 586 человек.

В течение прошедших суток в стране выздоровело 11 218 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 770 130 человек.

Напомним, разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
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