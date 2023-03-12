В России госпитализировали 758 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 12 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 758 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,4%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 594 человека с коронавирусом.



За сутки в России выявили 11 985 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 423 093 человека.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человека. Всего умерли от заболевания 396 586 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровело 11 218 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 770 130 человек.

Напомним, разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса.

