В России госпитализировали 758 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 758 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 12 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 758 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,4%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 594 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 11 985 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 423 093 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человека. Всего умерли от заболевания 396 586 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровело 11 218 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 770 130 человек.
Напомним, разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса.
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Заразились
22,4 млн+11 985 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 218 / сут.
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