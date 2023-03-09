СМИ: экс-главе Минздрава Британии запретили говорить о происхождении коронавируса

Секретариат британского кабинета министров подверг цензуре мемуары бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, который занимал эту должность в период с 2018 по 2021 годы, «Пандемийный дневник», исключив из них выраженные экс-министром сомнения в естественном происхождении COVID-19, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на письма Хэнкока.

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Бывшему главе ведомства было сказано не распространять версию о лабораторной утечке, иначе это может привести к проблемам в отношениях с Пекином, что нанесет урон национальной безопасности.

Хэнкок планировал написать, что версия Китая о случайном обнаружении вируса рядом с государственной лабораторией в Ухане «не работает». Однако в секретариате кабмина заявили, позиция Лондона заключается в том, что вспышка в Ухане, где находится институт вирусологии, произошла «совершенно случайно». В результате этот фрагмент в книгу не попал.

Напомним, разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКитайВеликобритания
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