СМИ: экс-главе Минздрава Британии запретили говорить о происхождении коронавируса

Бывшему главе ведомства было сказано не распространять версию о лабораторной утечке, иначе это может привести к проблемам в отношениях с Пекином, что нанесет урон национальной безопасности.

Хэнкок планировал написать, что версия Китая о случайном обнаружении вируса рядом с государственной лабораторией в Ухане «не работает». Однако в секретариате кабмина заявили, позиция Лондона заключается в том, что вспышка в Ухане, где находится институт вирусологии, произошла «совершенно случайно». В результате этот фрагмент в книгу не попал.

Напомним, разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса.

