Разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса

Директор национальной разведки США Аврил Хэйнс на слушаниях в сенате рассказала о расследовании происхождения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В США назвали неокончательной версию о лабораторной утечке коронавируса

По ее словам, власти Соединенных Штатов изучают версии об утечке из лаборатории и естественном происхождении инфекции. Хэйнс заявила, что в теорию биологического оружия в Вашингтоне не верят.

Директор национальной разведки признала, что единого мнения о происхождении коронавируса в США нет. Спецслужбы продолжают искать консенсус, добавила она.

Пандемия COVID-19 имеет тенденции к завершению, сообщил ранее вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако эксперт не исключил дальнейшей мутации коронавируса, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСША
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