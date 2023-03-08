Разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса

По ее словам, власти Соединенных Штатов изучают версии об утечке из лаборатории и естественном происхождении инфекции. Хэйнс заявила, что в теорию биологического оружия в Вашингтоне не верят.

Директор национальной разведки признала, что единого мнения о происхождении коронавируса в США нет. Спецслужбы продолжают искать консенсус, добавила она.

Пандемия COVID-19 имеет тенденции к завершению, сообщил ранее вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако эксперт не исключил дальнейшей мутации коронавируса, передает НСН.

