Разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса
Директор национальной разведки США Аврил Хэйнс на слушаниях в сенате рассказала о расследовании происхождения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, власти Соединенных Штатов изучают версии об утечке из лаборатории и естественном происхождении инфекции. Хэйнс заявила, что в теорию биологического оружия в Вашингтоне не верят.
Директор национальной разведки признала, что единого мнения о происхождении коронавируса в США нет. Спецслужбы продолжают искать консенсус, добавила она.
Пандемия COVID-19 имеет тенденции к завершению, сообщил ранее вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако эксперт не исключил дальнейшей мутации коронавируса, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Власти Липецкой области призвали граждан не принимать посылки от незнакомцев
- Разведка США рассматривает две версии происхождения коронавируса
- Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах
- В британской армии назвали главной целью Зеленского выход к Керченскому проливу
- ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
- Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова
- Мужчины набрали микрозаймов на подарки женщинам к 8 Марта
- В Китае работает книжный магазин, похожий на Хогвардс
- Японский производитель сельхозтехники Yanmar уйдет из России
- Польша захотела вернуть выплаченные украинским беженцам пособия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru