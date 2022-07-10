В России госпитализировали 748 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 10 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 748 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,5%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 58 регионах.

Накануне в стране в стационары направили 1 125 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 398 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 462 211 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 39 человек. Всего умерло от заболевания 381 583 человека.

Всего за сутки выздоровело 2 496 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 888 560 человек.

Ранее в оперштабе сообщили, что ограничения на пересечение границы, которые Россия ввела в связи с распространением COVID-19, в стране снимут с 15 июля.

