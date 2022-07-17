В России госпитализировали 705 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 705 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием 17 июля.
По сравнению с предыдущими сутками количество госпитализаций снизилось на 46,3%, говорится в официальной информации.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 62 регионах, увеличение - в 12, ситуация не изменилась в 11 субъектах Российской Федерации.
Накануне в стране госпитализировали 1 314 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 4 664 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 490 296 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 46 человек. Всего умерли от заболевания 381 881 человек.
Всего за сутки выздоровело 2 483 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 908 809 человек.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность в том, что россияне не будут носить маски.
«Я не знаю, кто будет носить маски. Всем же сейчас не до этого. Какие еще меры будут приняты – зависит от паники. На самом деле, это по всему миру политическое решение (введение ограничений – прим. НСН). Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», - заявил он.
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Заразились
18,5 млн+4 664 / сут.
Умерли
382 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 483 / сут.
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