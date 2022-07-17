В России госпитализировали 705 человек с коронавирусом за сутки

По сравнению с предыдущими сутками количество госпитализаций снизилось на 46,3%, говорится в официальной информации.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 62 регионах, увеличение - в 12, ситуация не изменилась в 11 субъектах Российской Федерации.

Накануне в стране госпитализировали 1 314 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 4 664 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 490 296 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 46 человек. Всего умерли от заболевания 381 881 человек.

Всего за сутки выздоровело 2 483 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 908 809 человек.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность в том, что россияне не будут носить маски.

«Я не знаю, кто будет носить маски. Всем же сейчас не до этого. Какие еще меры будут приняты – зависит от паники. На самом деле, это по всему миру политическое решение (введение ограничений – прим. НСН). Эпидемии были и раньше, а сейчас правительство хочет сохранить лицо. Наперебой начнут все закрывать, надевать маски, еще что-нибудь, хотя это не помогает», - заявил он.



