В России госпитализировали 6775 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 12 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 6 775 человек», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 54 регионах.

Накануне в стране выявили 7566 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 48 154 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 290 197 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 630 человек. Всего умерли от заболевания 360 215 человек.

Всего за сутки выздоровело 156 851 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 15 351 778 человек.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что коронавирусная инфекция может спровоцировать появление ряда патологий, которые не поддаются лечению. Об этом она заявила в беседе с «Вечерней Москвой».

