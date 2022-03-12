В России госпитализировали 6775 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 6775 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 12 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 6 775 человек», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 54 регионах.
Накануне в стране выявили 7566 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 48 154 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 290 197 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 630 человек. Всего умерли от заболевания 360 215 человек.
Всего за сутки выздоровело 156 851 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 15 351 778 человек.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что коронавирусная инфекция может спровоцировать появление ряда патологий, которые не поддаются лечению. Об этом она заявила в беседе с «Вечерней Москвой».
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Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
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