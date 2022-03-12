Стало известно, какие заболевания остаются после COVID-19 навсегда

Коронавирусная инфекция может спровоцировать появление ряда патологий, которые не поддаются лечению. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».

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Как отметила медик, одно из главных последствий у переболевших COVID-19 — сахарный диабет первого и второго типа. Он встречается у 15% пациентов, причем у 2% он начал прогрессировать из-за коронавируса.

Также перенесшие коронавирус могут столкнуться с фиброзом легких, тиреоидитом — воспалительным поражением щитовидной железы, воспалением мышц сердца, инфарктами и инсультами.

«К сожалению, коронавирус бьет по сердцу, что приводит к развитию инфаркта и воспалению сердечной мышцы, которую называют еще миокардитом. Кардиосклероз — еще одно опасное последствие, при котором у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жесткие образования», — рассказала Мескина.

По словам врача, все эти последствия могут появиться в период развития постковидного синдрома, поэтому пациентам следует проходить дополнительные обследования.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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