Стало известно, какие заболевания остаются после COVID-19 навсегда
Коронавирусная инфекция может спровоцировать появление ряда патологий, которые не поддаются лечению. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметила медик, одно из главных последствий у переболевших COVID-19 — сахарный диабет первого и второго типа. Он встречается у 15% пациентов, причем у 2% он начал прогрессировать из-за коронавируса.
Также перенесшие коронавирус могут столкнуться с фиброзом легких, тиреоидитом — воспалительным поражением щитовидной железы, воспалением мышц сердца, инфарктами и инсультами.
«К сожалению, коронавирус бьет по сердцу, что приводит к развитию инфаркта и воспалению сердечной мышцы, которую называют еще миокардитом. Кардиосклероз — еще одно опасное последствие, при котором у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жесткие образования», — рассказала Мескина.
По словам врача, все эти последствия могут появиться в период развития постковидного синдрома, поэтому пациентам следует проходить дополнительные обследования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Посол РФ ответил на утверждения о возможности применения Россией химоружия на Украине
- Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы в РФ
- Стало известно, какие заболевания остаются после COVID-19 навсегда
- Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Воронеже
- В ООН предложили способ для проверки биолабораторий на Украине
- Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
- «У него нет шансов»: американский конгрессмен высмеял Зеленского
- Японская Kao Group сократит поставки продукции в Россию
- Терапевт назвал способ улучшить самочувствие при смене погоды
- Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru