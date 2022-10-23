В России госпитализировали 662 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 662 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 23 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 662 человека... Выздоровело за сутки 10 578 человек», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 466 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 8 672 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 372 935 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 88 человек. Всего умерли от заболевания 389 537 человек.
Всего за сутки выздоровело 10 578 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 719 106 человек.
Ранее в ВОЗ сообщили о снижении смертности среди пациентов с коронавирусом на 17% за минувшую неделю, передает ТАСС.
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Заразились
21,4 млн+8 672 / сут.
Умерли
390 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+10 578 / сут.
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