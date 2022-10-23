В России госпитализировали 662 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 23 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 662 человека... Выздоровело за сутки 10 578 человек», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 466 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 8 672 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 372 935 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 88 человек. Всего умерли от заболевания 389 537 человек.

Всего за сутки выздоровело 10 578 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 719 106 человек.

Ранее в ВОЗ сообщили о снижении смертности среди пациентов с коронавирусом на 17% за минувшую неделю, передает ТАСС.

