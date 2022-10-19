В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID на 17% за неделю

В ВОЗ сообщили о снижении смертности среди пациентов с коронавирусом на 17% за минувшую неделю, передает ТАСС.

Так, по данным организации с 10 по 17 октября умерли более 8 тыс. умерли, что на 17% меньше, чем неделей ранее.

За всю пандемию, согласно информации ВОЗ, заразились 623 млн человек, из которых 6,5 млн умерли.

Ранее врач Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что недееспособность системы здравоохранения в США приводит к тому, что в мире каждый шестой умерший от ковида – американец.