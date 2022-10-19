В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID на 17% за неделю
В ВОЗ сообщили о снижении смертности среди пациентов с коронавирусом на 17% за минувшую неделю, передает ТАСС.
Так, по данным организации с 10 по 17 октября умерли более 8 тыс. умерли, что на 17% меньше, чем неделей ранее.
За всю пандемию, согласно информации ВОЗ, заразились 623 млн человек, из которых 6,5 млн умерли.
Ранее врач Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что недееспособность системы здравоохранения в США приводит к тому, что в мире каждый шестой умерший от ковида – американец.
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Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru