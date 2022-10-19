В России зарегистрировали ещё один препарат для лечения COVID-19

Минздрав России зарегистрировал ещё один препарат для лечения коронавируса - «Амбервин Пульмо». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств.

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В инструкции к препарату говорится, что он применяется при лечении «новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения лёгких».

Использование «Амбервин Пульмо» разрешено как ингаляционно, так и внутримышечно, но только в стационарах. В списке противопоказаний указаны повышенная чувствительность к действующему веществу, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусМинздравЛекарства
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