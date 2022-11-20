В России госпитализировали 641 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 20 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 641 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,7%... Выздоровели за сутки 4443 человека, или на 32,9% меньше в сравнении с 19 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 063 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 217 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 536 229 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 59 человек. Всего умерли от заболевания 391 454 человека.

Всего за сутки выздоровело 4 443 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 943 924 человека.

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе форума Finopolis заявил, что человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90%.

