В России госпитализировали 641 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 641 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 20 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 641 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,7%... Выздоровели за сутки 4443 человека, или на 32,9% меньше в сравнении с 19 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 063 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 217 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 536 229 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 59 человек. Всего умерли от заболевания 391 454 человека.
Всего за сутки выздоровело 4 443 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 943 924 человека.
Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе форума Finopolis заявил, что человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90%.
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