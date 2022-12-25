В России госпитализировали 624 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 624 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 25 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 624 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,7%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 108 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 6 595 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 764 292 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 52 человек. Всего умерло от заболевания 393 383 человека.
За сутки выздоровело 6 176 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 163 398 человек.
Ранее национальная комиссия по здравоохранению КНР, которая в течение последних трех лет публиковала ежедневные данные о заболеваемости коронавирусом в стране, решила прекратить публиковать их с 25 декабря, сообщает Reuters.
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