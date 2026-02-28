Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс

Писатель-фантаст Дэн Симмонс умер в США в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на некролог похоронной компании Dignity Memorial.

«Дэниел Джозеф Симмонс скончался 21 февраля 2026 года в Лонгмонте, штат Колорадо... Рядом с ним находились его любимая жена Карен и дочь Джейн», — отмечается в сообщении.

Причиной смерти писателя стал инсульт.

Дэн Симмонс написал свой первый рассказ «Река Стикс течет вспять» в 1982 году, а профессиональным писателем стал в 1987-м. Автор работал в различных жанрах, в том числе фэнтези, научной фантастики, романа ужаса, детектива. Симмонс написал несколько десятков книг, включая тетралогию «Песни Гипериона».

ФОТО: РИА Новости
