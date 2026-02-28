Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс
Писатель-фантаст Дэн Симмонс умер в США в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на некролог похоронной компании Dignity Memorial.
«Дэниел Джозеф Симмонс скончался 21 февраля 2026 года в Лонгмонте, штат Колорадо... Рядом с ним находились его любимая жена Карен и дочь Джейн», — отмечается в сообщении.
Причиной смерти писателя стал инсульт.
Дэн Симмонс написал свой первый рассказ «Река Стикс течет вспять» в 1982 году, а профессиональным писателем стал в 1987-м. Автор работал в различных жанрах, в том числе фэнтези, научной фантастики, романа ужаса, детектива. Симмонс написал несколько десятков книг, включая тетралогию «Песни Гипериона».
Горячие новости
- Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс
- Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана
- Во Вьетнаме несколько россиян умерли из-за различных инфекций
- Трамп заявил о желании смягчить санкции против России
- Эпштейн 17 раз посещал Белый дом в период президентства Клинтона
- СМИ: Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
- Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы
- Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела
- Юрист рассказала, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
- Рок и поп сплелись воедино: Кого включат в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году