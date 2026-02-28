Во Вьетнаме несколько россиян умерли из-за различных инфекций
Несколько граждан России умерли из-за инфекций на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков в беседе с РИА Новости.
По его словам, в дипведомство нередко поступает информация об обращениях туристов из РФ и проживающих здесь соотечественников в медицинские учреждения. Граждане жалуются на пищевые отравления и более серьезные заболевания.
«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — указал Садыков.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что в прошлом году туроператоры видели взрывной рост спроса на поездки в Японию, Китай и Вьетнам.
Горячие новости
- Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс
- Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана
- Во Вьетнаме несколько россиян умерли из-за различных инфекций
- Трамп заявил о желании смягчить санкции против России
- Эпштейн 17 раз посещал Белый дом в период президентства Клинтона
- СМИ: Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
- Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы
- Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела
- Юрист рассказала, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
- Рок и поп сплелись воедино: Кого включат в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году