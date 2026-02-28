Во Вьетнаме несколько россиян умерли из-за различных инфекций

Несколько граждан России умерли из-за инфекций на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков в беседе с РИА Новости.

По его словам, в дипведомство нередко поступает информация об обращениях туристов из РФ и проживающих здесь соотечественников в медицинские учреждения. Граждане жалуются на пищевые отравления и более серьезные заболевания.

«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — указал Садыков.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что в прошлом году туроператоры видели взрывной рост спроса на поездки в Японию, Китай и Вьетнам.

