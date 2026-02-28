Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана
Президент США Дональд Трамп призвал Иран полностью отказаться от обогащения урана. Об этом он заявил журналистам.
По словам главы Белого дома, Тегеран хочет «немного обогащать».
«Но когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров... Никакого обогащения. Ни 20, ни 30 процентов», – подчеркнул Трамп.
Американский лидер добавил, что Тегеран не приходит к «правильному решению».
Ранее СМИ сообщили, что Иран на прошедших в Женеве переговорах с США отверг идею передачи запасов урана за рубеж и выступил против прекращения обогащения, демонтажа ядерных объектов, введения бессрочных ограничений на развитие ядерной программы.
