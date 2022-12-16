Онищенко заявил, что масочный режим следует соблюдать при необходимости
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что директивно вводить в России масочный режим не стоит, сообщает «Лента.ру»
По его словам, соблюдать этот режим следует людям, входящим в группу риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, например, пожилым людям, которые не сделали прививку.
Он добавил, что соблюдать масочный режим также необходимо в медицинских учреждениях, в магазинах и других местах общественного пользования, в транспорте.
«Масочный режим можно вводить для отдельных групп риска, в конкретных регионах. Масочный режим — это не кампания и не декрет, а мероприятие, проводимое ввиду решения специалистов. В Москве, на мой взгляд, ношение масок показано одной трети населения», — резюмировал Онищенко.
Ранее в Санкт-Петербурге отменили плановые госпитализации, а во всех больницах и учреждениях соцобслуживания ввели масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает RT.
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