Онищенко заявил, что масочный режим следует соблюдать при необходимости

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что директивно вводить в России масочный режим не стоит, сообщает «Лента.ру»

Мурашко: ситуация с гриппом в России управляемая

По его словам, соблюдать этот режим следует людям, входящим в группу риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, например, пожилым людям, которые не сделали прививку.

Он добавил, что соблюдать масочный режим также необходимо в медицинских учреждениях, в магазинах и других местах общественного пользования, в транспорте.

«Масочный режим можно вводить для отдельных групп риска, в конкретных регионах. Масочный режим — это не кампания и не декрет, а мероприятие, проводимое ввиду решения специалистов. В Москве, на мой взгляд, ношение масок показано одной трети населения», — резюмировал Онищенко.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили плановые госпитализации, а во всех больницах и учреждениях соцобслуживания ввели масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоОРВИГриппЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры