Онищенко заявил, что масочный режим следует соблюдать при необходимости

По его словам, соблюдать этот режим следует людям, входящим в группу риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, например, пожилым людям, которые не сделали прививку.

Он добавил, что соблюдать масочный режим также необходимо в медицинских учреждениях, в магазинах и других местах общественного пользования, в транспорте.

«Масочный режим можно вводить для отдельных групп риска, в конкретных регионах. Масочный режим — это не кампания и не декрет, а мероприятие, проводимое ввиду решения специалистов. В Москве, на мой взгляд, ношение масок показано одной трети населения», — резюмировал Онищенко.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили плановые госпитализации, а во всех больницах и учреждениях соцобслуживания ввели масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает RT.

