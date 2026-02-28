На НПЗ в Каневском районе Кубани произошел пожар после атаки БПЛА
28 февраля 202602:26
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской в Каневском районе из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«По уточненной информации, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м», — отмечается в сообщении.
Предварительно, никто не пострадал.
Возгорание тушат 39 человек и 13 единиц техники, задействованы в том числе специалисты регионального МЧС.
Ранее на Кубани после атаки БПЛА загорелись Ильский НПЗ и резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна.
