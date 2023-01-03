В России госпитализировали 512 человек с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализированы 512 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Инфекционист заявил, что ограничений из-за коронавируса нет, но нельзя забывать про грипп

«По состоянию на 3 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 512 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 35,1%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 379 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 080 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 810 511 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 48 человек. Всего умерло от заболевания 393 853 человека.

За сутки выздоровело 5 482 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 223 056 человек.

Ранее американский ученый Эндрю Хафф, который рассказал о создании коронавируса в китайской лаборатории при финансировании властей США, заявил о преследовании со стороны ФБР, сообщает The Sun.



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ФОТО: РИА Новости
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