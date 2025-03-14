Над территорией России уничтожили и перехватили 28 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 28 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи и утра 14 марта... уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

В частности, 15 дронов ликвидировали над Брянской областью, пять – над Белгородской, четыре – над Московским регионом. Кроме того, два БПЛА уничтожили в Саратовской области, по одному - в Калужской и над Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила четыре дрона, летевших на столицу, напоминает «Свободная пресса».

