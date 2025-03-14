Под Тюменью большегруз врезался в машины МЧС и ДПС
Двойное ДТП произошло на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, большегруз врезался в автомобили МЧС и ДПС, работавшие на месте столкновения «ГАЗель Next» и автобуса Yutong. Об этом заявила Госавтоинспекция Тюменской области.
Инцидент произошел на 219-м километре трассы. Автобус с 29 пассажирами развернуло на дороге, и он врезался в «ГАЗель». Водитель последней погиб. При этом пострадали три пассажира автобуса.
«После ДТП в автомобили спецслужб … въехал большегруз Scania, водитель которого не смог вовремя затормозить. Повреждения получили две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС "Лада Веста"», - подчеркнули в Госавтоинспекции.
В результате второй аварии никто не пострадал. Движение в месте ДТП осуществляется в реверсивном режиме.
Ранее в Дзержинске Нижегородской области столкнулись машина скорой помощи и автобус ПАЗ, пострадала фельдшер, пишет 360.ru.
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