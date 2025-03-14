В Ставропольском крае отменили фейерверки ко Дню Победы

Праздничного фейерверка ко Дню Победы не будет в Ставропольском крае, при этом в регионе запланирована праздничная программа. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Соответствующее решение приняли по итогам голосования местных жителей в соцсетях главы региона.

«Мнения разделились почти поровну. Это понятно: салют Победы - важная для нас традиция. Тем не менее более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить», - отметил Владимиров.

По словам губернатора, власти продолжают работу над формированием праздничной программы к 9 мая. Она должна быть разнообразной и интересной и в первую очередь увлечь молодежь.

«Мы хотим передать детям память о самой тяжелой войне в истории человечества и гордость за подвиг наших предков, которые в ней выстояли и победили», - добавил глава края.

Ранее в Москве началась регистрация волонтеров на мероприятия к 80-летию Победы, пишет 360.ru.

