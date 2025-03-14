Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российской киноиндустрии
Западные санкции сыграли великую роль для России, в том числе в области кино, считает режиссер Никита Михалков. Об этом он рассказал в беседе с KP.ru.
«Теперь важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахали, строгали, точили, растили. Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года», - отметил кинематографист.
Михалков подчеркнул, что иностранное кино следует квотировать, чтобы «не было ощущения, что мы всеядны как поросята». Как напомнил режиссер, в 1990-е годы в Россию завозили кино «класса С», но теперь зрители «проснулись, стали понимать, что хорошо, а что плохо». По мнению Михалкова, сейчас отечественная киноиндустрия во многом восполнила голливудское кино: оно вместе с премией «Оскар» и фестивалями Европы трансформировалось в «идеологический отдел ЦК», диктующий, что должно появляться в кинолентах.
«И это сработало нам на руку... Хотя проблемы, конечно, есть. Но все равно нет ничего такого, что мы не могли бы сделать сами. Найдем в своих недрах, головах, творчестве», - заключил режиссер.
Ранее Никита Михалков высказался о фильме «Анора», завоевавшем статуэтки «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж», «Лучшая женская роль». По словам режиссера, качество ленты «подтвердило качество „Оскара“ сегодня», пишет 360.ru.
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