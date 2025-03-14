Украинка Свитолина не пожала руку Мирре Андреевой после поражения на WTA-1000

Украинка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после поражения в четвертьфинале турнира WTA-1000 Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 17-летней спортсменки из России. После решающего розыгрыша теннисистки отправились к арбитру. Свитолина подошла первой, пожала руку судье и отправилась к своим вещам. Затем к арбитру подошла Андреева и обменялась с ним рукопожатием.

В полуфинале турнира WTA-1000 российская теннисистка встретится с полькой Игой Свентек.

Между тем россиянка Людмила Самсонова уступила белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000, пишет RT.

