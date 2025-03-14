Украинка Свитолина не пожала руку Мирре Андреевой после поражения на WTA-1000
Украинка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после поражения в четвертьфинале турнира WTA-1000 Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе.
Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 17-летней спортсменки из России. После решающего розыгрыша теннисистки отправились к арбитру. Свитолина подошла первой, пожала руку судье и отправилась к своим вещам. Затем к арбитру подошла Андреева и обменялась с ним рукопожатием.
В полуфинале турнира WTA-1000 российская теннисистка встретится с полькой Игой Свентек.
Между тем россиянка Людмила Самсонова уступила белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинка Свитолина не пожала руку Мирре Андреевой после поражения на WTA-1000
- Генпрокуратура выявила хищение 100 млн рублей в Институте оценки качества образования
- Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки электросамокатов
- Воробьев: В Подмосковье сбили три БПЛА
- На западе Москвы БПЛА попал в крышу жилого дома
- Во Внуково и аэропорту Калуги отменили ограничения на полеты
- На окраине Обнинска уничтожен беспилотник
- На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1
- ПВО уничтожила четыре летевших на Москву беспилотника
- Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов Внуково и Калуга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru