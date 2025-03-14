СМИ: На внука Пугачевой и его жену подали иск на 2,3 млн рублей

Бизнесмен Олег Кацуба подал в суд на музыканта, внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову (Елену Преснякову). Об этом сообщила журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Уточняется, что ответчик по делу - Краснова, а Пресняков выступает как третье лицо. Сумма исковых требований составляет 2,3 млн рублей.

«Вместе с Никитой Кацуба владеет фирмой “Нико Спорт”, где Алена числится гендиректором. Подробностей дела пока нет», - отметила журналистка.

Компания «Нико Спорт» специализируется на установке уличных тренажеров. С 2022 года предприятие не развивается и терпит убытки.

Никита Пресняков в 2022-м вместе с женой переехал в США, напоминает 360.ru.

