Генпрокуратура выявила хищение 100 млн рублей в Институте оценки качества образования

Уголовное дело из-за крупного хищения на выполнении госконтрактов в Федеральном институте оценки качества образования, подведомственном Рособрнадзору, возбудили по итогам проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По данным ГП, в 2021–2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты на изучение качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций на сумму свыше 140 млн рублей. Должностные лица Федерального института оценки качества образования привлекли подконтрольные организации, заключив с ними фиктивные соглашения о выполнении работ.

«В результате похищено более 100 миллионов рублей средств бюджета», - указал Иванов.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Курской области завели дело по факту мошенничества на 156 млн рублей при производстве защитных «зубов дракона», в преступлении заподозрили должностных лиц «Корпорации развития Курской области» и двух коммерческих организаций, пишет 360.ru.

