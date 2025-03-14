Генпрокуратура выявила хищение 100 млн рублей в Институте оценки качества образования
Уголовное дело из-за крупного хищения на выполнении госконтрактов в Федеральном институте оценки качества образования, подведомственном Рособрнадзору, возбудили по итогам проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
По данным ГП, в 2021–2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты на изучение качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций на сумму свыше 140 млн рублей. Должностные лица Федерального института оценки качества образования привлекли подконтрольные организации, заключив с ними фиктивные соглашения о выполнении работ.
«В результате похищено более 100 миллионов рублей средств бюджета», - указал Иванов.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее в Курской области завели дело по факту мошенничества на 156 млн рублей при производстве защитных «зубов дракона», в преступлении заподозрили должностных лиц «Корпорации развития Курской области» и двух коммерческих организаций, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru