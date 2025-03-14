В Финляндии приговорили россиянина Тордена к пожизненному заключению
Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) приговорили в Финляндии к пожизненному лишению свободы по обвинению в военных преступлениях на Украине. Об этом заявила его адвокат Наталия Мальгина в беседе с РИА Новости.
«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сообщила защитник.
Ранее финские власти арестовали россиянина по подозрению в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах на Украине в 2014-2015 годах, напоминает «Свободная пресса». В этот период Торден был замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие в боевых действиях в Донбассе. Прокуратура запрашивала для россиянина пожизненный срок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru