В Финляндии приговорили россиянина Тордена к пожизненному заключению

Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) приговорили в Финляндии к пожизненному лишению свободы по обвинению в военных преступлениях на Украине. Об этом заявила его адвокат Наталия Мальгина в беседе с РИА Новости.

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сообщила защитник.

Ранее финские власти арестовали россиянина по подозрению в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах на Украине в 2014-2015 годах, напоминает «Свободная пресса». В этот период Торден был замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», принимавшей участие в боевых действиях в Донбассе. Прокуратура запрашивала для россиянина пожизненный срок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

