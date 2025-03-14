СМИ: В Москве экстренно госпитализировали Елену Яковлеву
Актрису, народную артистку России Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, 64-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в животе.
«Предварительно, у нее — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Актрисе назначили терапию», - пишет SHOT.
Пока Яковлева будет находиться под наблюдением врачей.
СМИ напомнило, что в 2014 году народная артистка рассказывала, что перенесла операцию по удалению язвы желудка и клиническую смерть.
Ранее стало известно о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. При этом супруга 79-летнего артиста Татьяна Брухунова призвала журналистов не беспокоить ее семью, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru