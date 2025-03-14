В восьми населенных пунктах Сумской области Украины объявили эвакуацию

Сумская областная администрация на Украине объявила о проведении принудительной эвакуации жителей из Сумского района. Об этом говорится в сообщении властей в соцсетях.

Отмечается, что решение приняли «в связи с обострением оперативной ситуации на территории области».

Эвакуации подлежат восемь населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин. Как ожидается, с этих территорий вывезут 543 человека, в том числе детей.

Между тем начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в Курской области российские бойцы перешли государственную границу на отдельных направлениях и вышли в Сумскую область Украины, пишет 360.ru.

