В восьми населенных пунктах Сумской области Украины объявили эвакуацию
Сумская областная администрация на Украине объявила о проведении принудительной эвакуации жителей из Сумского района. Об этом говорится в сообщении властей в соцсетях.
Отмечается, что решение приняли «в связи с обострением оперативной ситуации на территории области».
Эвакуации подлежат восемь населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин. Как ожидается, с этих территорий вывезут 543 человека, в том числе детей.
Между тем начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в Курской области российские бойцы перешли государственную границу на отдельных направлениях и вышли в Сумскую область Украины, пишет 360.ru.
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