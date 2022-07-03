В России госпитализировали 510 человек с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Число госпитализаций снизилось в 63 регионах страны.

Накануне в стране госпитализировали 1 112 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 080 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 439 759 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 47 человек. Всего умерли от заболевания 381 263 человека.

Всего за сутки выздоровело 2 595 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 867 688 человек.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в мире фиксируется новый подъем заболеваемости коронавирусом, который может дойти и до России.

«У нас довольно низкие цифры заболеваемости. Они, конечно, приуменьшены, потому что омикрон протекает легче, люди часто не обращаются, не проходят исследование. В результате у нас, я думаю, в два-три раза снижены данные по заболеваемости. Ситуация у нас достаточно спокойная, с этим и связано решение Роспотребнадзора. Что касается последних месяцев... какое там соблюдение мер, вы где-то в Москве видели людей в масках? Это единичные случаи. Это неправильно, люди должны носить маски в местах скопления людей, в транспорте. Важно соблюдать это, несмотря на решение Роспотребнадзора», - отметил Альтштейн.

