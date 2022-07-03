В России госпитализировали 510 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 510 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Число госпитализаций снизилось в 63 регионах страны.
Накануне в стране госпитализировали 1 112 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 080 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 439 759 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 47 человек. Всего умерли от заболевания 381 263 человека.
Всего за сутки выздоровело 2 595 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 867 688 человек.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в мире фиксируется новый подъем заболеваемости коронавирусом, который может дойти и до России.
«У нас довольно низкие цифры заболеваемости. Они, конечно, приуменьшены, потому что омикрон протекает легче, люди часто не обращаются, не проходят исследование. В результате у нас, я думаю, в два-три раза снижены данные по заболеваемости. Ситуация у нас достаточно спокойная, с этим и связано решение Роспотребнадзора. Что касается последних месяцев... какое там соблюдение мер, вы где-то в Москве видели людей в масках? Это единичные случаи. Это неправильно, люди должны носить маски в местах скопления людей, в транспорте. Важно соблюдать это, несмотря на решение Роспотребнадзора», - отметил Альтштейн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 080 / сут.
Умерли
381 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 595 / сут.
- ВСУ наводит прицел. Мирные Белгород и Курск подверглись целенаправленным ударам ВСУ
- Белгородец рассказал о гибели семьи из Харькова из-за ночного обстрела
- Курский губернатор заявил о двух сбитых украинских беспилотниках
- В России госпитализировали 510 человек с коронавирусом за сутки
- Вратаря ЦСКА Федотова отправили в Североморск для службы в армии
- В Финляндии предложили в приграничном с Россией городе расположить базу НАТО
- Умер арестованный по делу о госизмене новосибирский ученый Колкер
- Стало известно, что число погибших после обстрелов в Белгороде выросло до пяти
- Перечислены данные, которые нельзя хранить на телефоне
- Росгидрометцентр составил прогноз погоды в Москве в июле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru