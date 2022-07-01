«Омикрон не ушел!» Вирусолог призвал носить маски, несмотря на снятие ограничений

В мире фиксируется новый подъем заболеваемости коронавирусом, который может дойти и до России, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне Роспотребнадзор сообщил о снятии в России всех коронавирусных ограничений, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Альтштейн подтвердил, что на данный момент ситуация в стране спокойная, но нужно внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

«У нас довольно низкие цифры заболеваемости. Они, конечно, приуменьшены, потому что омикрон протекает легче, люди часто не обращаются, не проходят исследование. В результате у нас, я думаю, в два-три раза снижены данные по заболеваемости. Ситуация у нас достаточно спокойная, с этим и связано решение Роспотребнадзора. Что касается последних месяцев... какое там соблюдение мер, вы где-то в Москве видели людей в масках? Это единичные случаи. Это неправильно, люди должны носить маски в местах скопления людей, в транспорте. Важно соблюдать это, несмотря на решение Роспотребнадзора», - отметил Альтштейн.

По его словам, каждый день в мире заболевают сотни тысяч человек – к этому нужно относиться серьезно.