«Омикрон не ушел!» Вирусолог призвал носить маски, несмотря на снятие ограничений
Анатолий Альтштейн отметил, что в России официальные данные о заболевших коронавирусом снижены в два-три раза, а в мире снова фиксируется подъем заболеваемости.
В мире фиксируется новый подъем заболеваемости коронавирусом, который может дойти и до России, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Роспотребнадзор сообщил о снятии в России всех коронавирусных ограничений, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Альтштейн подтвердил, что на данный момент ситуация в стране спокойная, но нужно внимательно следить за дальнейшим развитием событий.
«У нас довольно низкие цифры заболеваемости. Они, конечно, приуменьшены, потому что омикрон протекает легче, люди часто не обращаются, не проходят исследование. В результате у нас, я думаю, в два-три раза снижены данные по заболеваемости. Ситуация у нас достаточно спокойная, с этим и связано решение Роспотребнадзора. Что касается последних месяцев... какое там соблюдение мер, вы где-то в Москве видели людей в масках? Это единичные случаи. Это неправильно, люди должны носить маски в местах скопления людей, в транспорте. Важно соблюдать это, несмотря на решение Роспотребнадзора», - отметил Альтштейн.
По его словам, каждый день в мире заболевают сотни тысяч человек – к этому нужно относиться серьезно.
«Болезнь, конечно, не ушла. Нужно посмотреть на ситуацию в мире, эта ситуация сейчас не такая уж благоприятная – каждый день заболевает 700-800 тысяч человек, последние дни такие количества. Сейчас ожидаются некоторые повышения, в странах Западной Европы, Северной и Южной Америки отмечается явное повышение заболеваемости. Очередной вариант омикрона дает такую повышенную заболеваемость, хоть летальность и остается низкой. Подъем заболеваемости в мире есть, дойдет ли он до нас и насколько будет значительным - за этим надо наблюдать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Также вирусолог призвал не забывать о важности вакцинации, ответственное отношение к этому вопросу может спасти жизни пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями.
«Остается еще важный аспект, нет никаких оснований считать, что можно снизить темпы вакцинации, вакцинация должна проводиться обязательно, потому что она должна защищать пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями от заражения, от тяжелого заболевания, от смерти», - добавил он.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что в мире может случиться новая волна пандемии коронавируса.
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