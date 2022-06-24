В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 21,5 процента
Вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена в России более 92,6 млн раз, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 687 754 раза, двумя - 88 298 127 раз», - говорится в сообщении.
В федеральном оперштабе добавили, что в настоящее время коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 21,5%.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прививка от COVID-19 должна стать не обязательной, но всеобщей, потому что коронавирус не ушёл и останется в будущем,
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