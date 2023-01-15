В России госпитализировали 489 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 15 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 489 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 813 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 4 789 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 856 613 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 43 человека. Всего умерли от заболевания 394 398 человек.
Всего за сутки выздоровели 3 208 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 21 274 640 человек.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС заявил, что появление нового варианта коронавирусной инфекции «Кракен» говорит о том, что вирус начнет меняться гораздо быстрее, и впоследствии появится еще больше новых штаммов.
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21,9 млн+4 789 / сут.
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