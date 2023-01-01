В России госпитализировали 470 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 470 человек», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 831 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 038 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 803 547 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 50 человек. Всего умерло от заболевания 393 762 человека.

За сутки выздоровели 5 283 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 213 085 человек.

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН заявил, что для граждан, прибывающих в Россию из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток, необходимо ввести обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус.

