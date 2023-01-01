В России госпитализировали 470 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 470 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 470 человек», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 831 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 038 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 803 547 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 50 человек. Всего умерло от заболевания 393 762 человека.
За сутки выздоровели 5 283 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 213 085 человек.
Иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН заявил, что для граждан, прибывающих в Россию из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток, необходимо ввести обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус.
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Заразились
21,8 млн+5 038 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 283 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru